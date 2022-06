Salzlandkreis: Mülltonne mit Chip wohl noch in weiter Ferne

Staßfurt/Schönebeck - Eine Flatrate ist bequem. So viel verbrauchen wie man will, es wird trotzdem nicht teurer. Was beim Surfen mit dem Smartphone vielleicht nicht zu offensichtlicher Verschwendung führt, sieht beim Abfall schon ganz anders aus. Weil die Salzländer die größten Müllproduzenten in Mitteldeutschland sind, wird das Entsorgungsprinzip überdacht. Doch das Grobkonzept zur Einführung eines digitalen Behälteridentifikationssystems kam vor wenigen Tagen im Kreistag nicht bei jedem gut an. Warum sträuben sich die Abgeordneten so gegen Innovationen?

Die Umstellung, die auch mit einer Änderung von Haushalts- auf Eigentümerveranlagung einhergehen würde, fand nur eine hauchdünne Mehrheit. Bei 22 Ja-, 20 Gegenstimmen und einer Enthaltung wurde zwar dafür gestimmt. Doch der Beschluss dürfte nicht gültig sein. Denn bei der Abstimmung wurde etwas vergessen: der Änderungsantrag aus dem Betriebsausschuss des Kreiswirtschaftsbetriebes (KWB). Über diesen hätte zunächst abgestimmt werden müssen und nicht über das Grobkonzept selbst.

Doch Thomas Gruschka (CDU), Vorsitzender des Kreistages, beließ es nach kurzer Beratungspause bei dem einen Beschluss. Dass das so wohl nicht sein könnte, sprach Tobias Rausch (AfD) dann kurz vor Sitzungsende an. Landrat Markus Bauer (SPD) versicherte eine Überprüfung und meinte schon tags darauf im Gespräch mit der Volksstimme, dass über das Thema wohl erneut abzustimmen sein wird.

Den Änderungsantrag aus dem Betriebsausschuss las Gruschka noch einmal vor. „Der Kreistag beauftragt den Kreiswirtschaftsbetrieb, die gebührenrelevanten und satzungsrechtlichen Auswirkungen der Einführung eines elektronischen Behälteridentifikationssystems (Ident-System) bei der Fraktion Restabfall zu untersuchen.“ Diskussionsbedarf gab es daraufhin nicht. Wohl aber Irritationen bei den abgegebenen Stimmen. Gunnar Schellenberger (CDU) monierte, dass er nur 21 Ja-Stimmen gezählt habe. Also wurde erneut gezählt. Das Ergebnis änderte sich nicht. „Somit ist der Beschlussvorlage mehrheitlich zugestimmt“, so Gruschka. Auf Zwischenrufe mit dem Hinweis, dem Änderungsantrag sei zugestimmt worden, reagierte Gruschka mit „... der Beschlussvorlage mit der Änderung zugestimmt.“ Eine Anmerkung, die Bert Knoblauch (CDU), der sich schon auf dem Weg zum Rednerpult befand, noch machen wollte, wurde nicht mehr zugelassen, weil Rausch lautstark die Geschäftsordnung bemühte. Als Gruschka die Sitzung dann unterbrach, war die Verwirrung komplett.

Als er fünf Minuten später fortführte, ging es direkt mit dem nächsten Tagesordnungspunkt weiter. Und so schien es, als sei die Art der Beschlussfassung regelkonform gelaufen, eine mögliche Modernisierung der Abfallentsorgung auf den Weg gebracht. Die Umstellung auf ein Behälteridentifikationssystem würde den Landkreis zunächst rund eine Million Euro kosten. Doch durch das Ende der Flatrate würden die Salzländer auch einen Anreiz bekommen, weniger Müll zu verschwenden. Denn: Die neuen Gebühren würden neben dem Grundbetrag auch eine Leerungsgebühr enthalten. Zunächst beim Restmüll, mittelfristig auch beim Biomüll. Ein System, das in anderen Landkreisen längst genutzt wird. Der Salzlandkreis ist zudem der einzige in ganz Sachsen-Anhalt, der noch jeden einzelnen Haushalt veranlagt statt Eigentümer beziehungsweise Vermieter. Diese legen die Abfallgebühren dann über die Betriebskosten auf ihre Mieter um. Damit haben mehrere Kreistagsmitglieder so ihre Probleme.