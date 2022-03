Salzlandkreis: So wirkt sich Ukraine-Krieg auf Beziehungen nach Russland aus

Wie wirkt sich der Krieg in der Ukraine auf die deutsch-russischen Beziehungen im Salzlandkreis aus? Wie reagieren Landrat Markus Bauer (SPD) und Schulen im Kreis?

Im Salzlandkreis haben mehrere Schulen und der Landkreis bislang recht intensive Beziehungen mit Russland beziehungsweise russischen Institutionen geführt. Angesichts des Krieges in der Ukraine stehen diese nun auf dem Prüfstand.

Schönebeck/Staßfurt - Wie geht es in Zeiten des Ukraine-Krieges in Sachen Schüleraustausch mit Russland weiter? Und wie positioniert sich Landrat Markus Bauer (SPD)? Die Volksstimme hat den Landrat sowie Gymnasien in Schönebeck und Staßfurt befragt.