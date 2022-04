Salzlandkreis: Spender für Levi (5) gefunden.

Schönebeck - Im März war die Hilfsaktion für Levi (5) gestartet. Aufgrund einer Stoffwechselerkrankung, die bislang nicht heilbar ist, war eine Stammzellenspende erforderlich. Der Verein „Blaue Nase e.V.“ half, und organisierte in Sachsen-Anhalt die Suche nach einem passenden Spender, so auch in Schönebeck. Am 11. April dann die gute Nachricht, dass nicht nur ein passender Spender, sondern gleich zwei gefunden wurden.