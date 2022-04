Salzlandkreis: Stammzellenspender für Levi (5) gefunden

Schönebeck - Im März war die Hilfsaktion für Levi (5) gestartet. Aufgrund einer Stoffwechselerkrankung, die bislang nicht heilbar ist, war eine Stammzellenspende erforderlich. Der Verein „Blaue Nase e.V.“ half, und organisierte in Sachsen-Anhalt die Suche nach einem passenden Spender, so auch in Schönebeck. Am 11. April dann die gute Nachricht, dass nicht nur ein passender Spender, sondern gleich zwei gefunden wurden.

„Das Schlimmste hat er hinter sich“, resümiert Roger Altenburg vom Vorstand des Vereins. In den vergangen neun Monaten war es der „Blauen Nase“ gelungen, fünf Kindern bei der Suche nach einem Spender zu unterstützen. Levi ist nun der Sechste, doch die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Kinder diese Hilfe benötigen, ist vorhanden.

„Es wird auch Rückschläge geben“, dämpft Altenburg die Euphorie. Sein Wunsch zu helfen, bleibt davon ungebremst. Die Aktion „Blaue Nase hilft“, ist derzeit auf Sachsen-Anhalt beschränkt, da die finanziellen Mittel des kleinen Vereins begrenzt sind. Eine Chance könnte sich dank politischer Unterstützung bieten.

Bei der Typisierungsaktion am 1. April in Schönebeck vor dem Salzlandcenter war auch die Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung Sachsen-Anhalts Petra Grimm-Benne (SPD) zu Gast. Sie plant die Kosten der Tests durch den Bund übernehmen zu lassen. Die 40 Euro teure Typisierung müsste dann nicht mehr vom Verein getragen werden. Dies könnte die Chance eröffnen, auch Kindern außerhalb des Bundeslandes zu helfen. „Wir haben bereits Anfragen aus Köln oder Bergisch-Gladbach“, sagt Altenburg. Bislang konnten diese nicht wahrgenommen werden. Grimm-Benne möchte einen entsprechenden Antrag in den Bundesrat einbringen und auch vor dem Bundestag dafür werben.

Eine Chance auch anderen Kindern zu helfen wie jüngst Levi. Für ihn geht es am 20. April in die Klinik, bevor Anfang Mai dann die Übertragung der Stammzellen vorgenommen wird. Die Chance, dass die Spende nicht angenommen wird, sei gering. „Wir haben einen Plan B“, sagt Altenburg für diesen Fall. „In den bisherigen fünf Fällen sind keine Komplikationen aufgetreten“, macht er Mut.