Salzlandkreis: Viel Geduld bis zum Führerschein nötig

Wer einen Führerschein machen will, muss bei der Fahrerlaubnisbehörde einen Antrag stellen. Doch überhaupt einen Termin zu bekommen kann im Salzlandkreis mehrere Wochen dauern.

Schönebeck/Staßfurt - Der Führerschein ist für junge Menschen etwas ganz besonderes. Er ermöglicht ihnen unabhängig und mobil zu sein. Mit der Fahrerlaubnis geht man ein Stück weit in Richtung Erwachsenwerden. Umso frustrierender sind die Erfahrungen, die Fahrschüler im Salzlandkreis derzeit mitunter machen müssen. Sie müssen sich nämlich in Geduld üben. So berichtet Sonja Schuchardt aus der Gemeinde Bördeland von den Erlebnissen ihrer Enkelin, die eine Schönebecker Fahrschule besucht.