Salzlandkreis: Warum sich der Saaleradweg für die Region lohnen wird

Der Saaleradweg gewinnt an Beliebtheit. Im vergangenen Jahr schaffte es der rund 400 Kilometer lange Radweg schon unter die 20 beliebtesten Fernradwege. Kann auch Calbe davon profitieren?

Calbe - Radfahren: Das ist auch in Pandemie-Zeiten erlaubt. Während der Zeiten von Corona-Einschränkungen treten immer mehr Menschen in die Pedale, entdecken ihre Heimat. Ein Grund dafür, warum auch der Radtourismus boomt. Doch lassen die Touristen, die entlang der Saale unterwegs sind, auch ihr Geld in der Region?