Salzlandkreis: Wer ist beim Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal dabei?

Schönebeck - Der Countdown läuft. Nicht nur symbolisch, sondern auch auf der Homepage des Organisationsbüros des diesjährigen Sachsen-Anhalt-Tages. In so vielen Tagen startet das Landesfest, das im kommenden Jahr vom 1. bis 3. Juli in Stendal stattfinden wird – zum zweiten Mal. „Damit wird uns nach 1997 zum zweiten Mal die Ehre zuteil, als erste Stadt in Sachsen-Anhalt noch einmal dieses besondere Landesfest durchführen zu dürfen und somit Gastgeber für die Landkreise, Städte, Vereine und Besucher zu sein“, heißt es auf der Homepage des Organisationsbüros. Und auch Akteure aus dem Salzlandkreis wollen Teil des Landesfestes werden. Mit Präsentationsständen, beim Festumzug oder als Teil des Bühnenprogramms.