Salzlandkreis: Wetterückblick zeigt Sommer voller Wüsten- und Hitzetage

Schönebeck/Staßfurt - In einer Pressemitteilung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) heißt es: „Der Juni, Juli und August 2022 brachten im Mittel außergewöhnlich warme 19,5 °C (16,9 °C) Tage. Am 20. Juli wurde erstmals seit Aufzeichnungsbeginn ein Tageshöchstwert von 40,0 °C in Huy-Pabsdorf, Landkreis Harz, gemessen. Magere 100 l/m² (174 l/m²) Wasser gab es von oben. Dagegen brillierte die Sonne mit 810 Stunden (610 Stunden). Letzte Prognosen zeigen damit einen neuen Sommerrekord bezüglich der Sonnenscheindauer. Somit wurde er der sonnigste Sommer seit Messbeginn und einer der viertwärmsten Sommer seit 1881.“