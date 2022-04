Samuel Golling ist neuer Pfarrer für Bad Salzelmen, Biere, Eggersdorf und Welsleben

Bad Salzelmen - Samuel Golling sitzt in seiner Küche in Bad Salzelmen. Der Himmel draußen ist wolkenverhangen. Obwohl die Familie des 33-Jährigen noch mitten in den Renovierungsarbeiten steckt, Besucher fühlen sich sofort heimisch. Samuel Golling selbst ist zurück in seiner Heimat – und will hier als Pfarrer die Botschaft Jesu weitergeben.