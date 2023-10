Barby - Wer zukünftig den Turmumgang in 33 Metern Höhe betritt, wird sofort merken: Hier ist etwas anders. In den vergangenen Jahren hatten sich die Fliesen der Plattform gelöst, so dass der blanke Mörtel zum Vorschein kam. Diese Mitte der 1990er Jahre verlegten Bodenfliesen und die Form der Abdichtung wurden der Dynamik des 500 Jahre alten Kirchturms nicht gerecht.

Hier zerren Wind und Wetter an dem Bauwerk, gibt es bei großer Hitze und klirrender Kälte Verformungen, was mit dem neuen Baustoff anders werden soll. Wie Gemeindekirchenratsvorsitzender Klaus Strobel sagt, habe man sich nach langer Suche für ein zeitgemäßeres Verfahren entschieden. Auf einer Feuchtigkeitssperre wurden mehrere Kunststoffschichten aufgebracht, die elastisch sind und deren oberste Lage rutschfest ist. Der neue Belag im Pfeffer-und-Salz-Muster erinnert ein bisschen an die Fußböden in öffentlichen Gebäuden.

Wie Strobel sagt, wurden auch die Anschlussbleche zum Turm und ein „Tropfblech“ angebaut. Die Kosten betragen 42000 Euro – vor zwei Jahren war noch von weniger die Rede.

An der Sanierungssumme beteiligt sich der Kirchbauverein mit 6000 Euro. Er ist das ganze Jahr unterwegs, um Turm- und Kirchenführungen zu organisieren und Spenden einzuwerben. Laut Strobel sei die Sanierung unter dem Strich dennoch „preiswert“. Denn auf eine Baurüstung vom Turmfuß bis zum Umgang konnte infolge des Sanierungsverfahrens verzichtet werden. Sie hätte allein schon rund 30000 Euro gekostet.

In der Türmerwohnung gibt es jetzt eine Sitzecke. tli

Zuvor hatte ein Dachdeckerbetrieb die Gunst der Stunde genutzt und Sturmschäden an den Schieferplatten des Turms repariert. Dafür stand wenige Tage eine Baurüstung auf dem Turmumgang. Apropos, Gunst der Stunde: Mitglieder des Vereins nutzten den Aufzug der Baufirma, um Möbel für die Türmerwohnung nach oben zu transportieren. So steht in der historischen Türmerküche ein aufgearbeiteter alter Küchenschrank, in einem Nebenraum ein kleiner Tisch mit drei Stühlen. Laut Vereinsvorsitzendem Matthias Hilbig sollen noch kleinere Ausstattungsstücke hinzu kommen, so dass die Wohnung wieder als solche wirkt. Bei Tagen des offenen Denkmals oder dem Barbyer Weihnachtsmarkt – an dem sich der Verein beteiligt – können Besucher die Räume besichtigen. Als der Kirchturm im 16. Jahrhundert erbaut wurde, musste der Türmer nach angriffslustigen Feinden der Stadt Ausschau halten.

In der flachen Elbauenlandschaft war das aus der Höhe kein Problem. Auch die Brandwache oblag ihm. Anfang des 20. Jahrhunderts war es Gottfried Bremer, deren Oberstübchen zum Verantwortungsbereich der Kommune gehörte. Er war ein Kerl von bemerkenswerter Gestalt: roter Vollbart, stahlblaue Augen und ein tiefer Bass in seiner Brust. Und er praktizierte nebenbei als Homöopath. Die Türmerwohnung war bis in die 1920er Jahre bewohnt, wo sie infolge der Wohnungsnot nach dem Ersten Weltkrieg sogar an Sozialschwache vergeben wurde.

Die nächste Turmbesteigung ist am 28. Oktober von 14 bis 16 Uhr geplant.