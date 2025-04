Die Thälmann-Brücke in Schönebeck muss saniert werden - aber in welchem Umfang? Das soll eine Studie klären, die derzeit von einem Hamburger Unternehmen erstellt wird.

Sanierung der Thälmann-Brücke in Schönebeck: Machbarkeitsstudie in Arbeit

Schönebeck. - Viel ist Ende vergangenen Jahres über den maroden Zustand der Ernst-Thälmann-Brücke diskutiert worden. Außer Frage steht dabei, dass Arbeiten an dem Bauwerk nötig sind. In den vergangenen Wochen und Monaten ist es hingegen still um die Brücke geworden. Das bedeutet aber nicht, dass nichts passiert. Denn wie Stadtsprecher Frank Nahrstedt auf Anfrage der Volksstimme mitteilt, wird derzeit für rund 376.000 Euro von einem Hamburger Unternehmen eine Machbarkeitsstudie zur Sanierung der Brücke erstellt.