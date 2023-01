Sanierung: Die Sanierung der Käthe-Kollwitz Grundschule in Schönebeck ist formal abgeschlossen

Was 2014 begann ist endlich abgeschlossen - die Sanierung der Käthe-Kollwitz Grndschule. Endlich können die Schüler nach Jahren der Bauarbeiten wieder in ihre Schule zurück.

Direktorin Ines Hausherr erhält in ihrem Klassenzimmer den symbolischen Schlüssel von OB Bert Knoblauch. Mit dabei waren Uwe Scholz, Lutz Ehrlich, Nadja Elze und Elisabeth Dancso, deren Mitarbeit vom OB ausdrücklich hervorgehoben wurde.

Schönebeck - Seit Montag sind die Schüler endlich wieder in ihrer Schule zurück. Am gestrigen Mittwoch wurde der Direktorin Ines Hausherr der symbolische Schlüssel von Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) übergeben. Damit können nun die Schüler der Käthe-Kollwitz-Grundschule wieder in ihre Schule zurück. Für die aktuellen Grundschüler ist es das erste Mal, dass sie „ihre Schule“ betreten. „Die waren alle happy“, beschreibt Ines Hausherr die Situation. Auch sie selbst ist sehr glücklich wieder zurück zu sein. Damit endet nun offiziell eine sehr lange Bau-Odyssee.