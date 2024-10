Ungewöhnlicher Notruf Säugling allein zu Haus sorgt für Feuerwehreinsatz in Schönebeck

Ein Säugling, der allein in einer verschlossenen Wohnung war, beschäftigte am Donnerstag die Rettungskräfte in Schönebeck. Wie es dazu kam und wie die Feuerwehr das Problem löste.