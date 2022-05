Schach: Freunde aus Hérouville-St-Clair (Frankreich) fordern Schönebeck im Internet heraus

Schönebeck - Das Spiel der Könige hat in den letzten Monaten einen wahren Aufschwung erhalten. Der Grund: Die Netflix-Serie „Damengambit“ hat das Interesse für Schach auch bei jüngeren Menschen geweckt. Kommt dieser Trend in Schönebeck an? Zumindest könnten in der nächsten Zeit innovative, länderübergreifende Spielformen entwickelt werden.