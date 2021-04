Scheibe runter - Stäbchen rein

Schönebeck

Nichtsahnend betrete ich am Montag, 12. April 2021, die Redaktion und erfahre: Heute steht der erste Corona-Test meines Lebens an. Und zwar in der neuen Schönebecker Teststation auf dem Parkplatz an der Boeltzigstraße, die aan diesem Tag um 9 Uhr ihren Betrieb aufgenommen hat. Doch wie funktioniert das Prozedere in so einer mit dem Auto zu befahrenden Teststation eigentlich? Genau das habe ich Montagmorgen also getestet.

Terminbuchung

Über mein Handy – meinen Rechner habe ich noch gar nicht hochgefahren – registriere ich mich zunächst unter www.schnelltest-salzlandkreis.de für den kostenfreien Test. Das ist zügig erledigt. Abgefragt wird als erstes, welche der mittlerweile vier vom Salzlandkreis betriebenen Teststation, die mit dem Auto befahren werden, ich denn nutzen möchte (Aschersleben, Bernburg, Schönebeck, Staßfurt). Dann wähle ich einen freien Termin aus und gebe im Anschluss persönliche Daten an. Darunter Name, Anschrift, Mailadresse, Telefonnummer, Geburtsdatum und Geschlecht. Die Anmeldung muss online, aber nicht zwingend durch die Person, die sich testen lassen will, erfolgen.

Unterlagen

Nur wenige Sekunden später bekomme ich eine Mail mit diversen Anhängen, finde mein Ticket zum „Corona Antigen Schnelltest Schönebeck Elbe“ aber schnell. Darauf zu sehen ein Bar- und ein QR-Code. Letzterer wird später noch wichtig. Auf einen Ausdruck des Tickets verzichte ich, kann ich dieses doch schließlich auch auf meinem Smartphone vorweisen.

Ankunft

Entsprechend meiner gebuchten Testzeit mache ich mich auf den Weg zur sogenannten Drive-In-Teststation. Der Begriff Drive-In stammt aus dem englischen und signalisiert, dass man beim Besuch im Auto sitzen kann, ähnlich wie beim Drive-In von Schnellrestaurants. Schon aus dem Auto heraus sehe ich die Zelte, der Parkplatz ist als solcher nicht mehr zu nutzen. Wer sich testen lassen will, befährt diesen aber und wird durch ein Einbahnstraßensystem geleitet.

Anmeldung

Erste Station der Einbahnstraße ist dann die Anmeldung. Warten muss ich nicht, kann direkt vorfahren zum ersten Zelt an dem mich ein Mitarbeiter der Teststation durch das geöffnete Autofenster nach meinem QR-Code fragt. Ich zeige mein Smartphone vor, der QR-Code wird abgescannt. Daraufhin erhalte ich ein Pappschälchen – eigentlich werden auf einem solchen wohl eher Pommes gereicht. Das Schälchen ist versehen mit einem Klebestreifen, auf dem sich ein QR- und ein Zahlencode befinden. Einen identischen Klebestreifen erhalte ich zudem. Der wird wichtig, wenn es darum geht, mein Testergebnis abzurufen.

Test

Der nächste Mitarbeiter wartet schon im folgenden Zelt auf mich. Das befahre ich, reiche dem Tester auf Anweisung mein Pappschälchen mit dem Klebestreifen. Meinen Klebestreifen behalte ich natürlich. Und dann geht es ganz schnell. Kopf raus aus dem Autofenster, Maske runter, Mund auf und Stäbchen rein. Zunächst wird ein Abstrich im Rachen genommen, dann folgt ein Abstrich durch die Nase. Alles halb so schlimm wie befürchtet. Schließlich wurde ich noch nie getestet, kenne die Geschichten über unangenehme Tests nur aus Erzählungen.

Auswertung

Auswertung: Für mich beginnt jetzt die Wartezeit auf mein erstes Corona-Testergebnis. Die nutze ich, um einen Blick hinter die Kulissen zu erhaschen. Hier arbeitet Jennifer Müller, die eigentlich Betriebsleiterin der Magdeburger Diskothek „Buttergasse“ ist, über die Veranstaltungsagentur Bernabeum GmbH (Betreiberin dieses Schönebecker Testzentrums) jetzt aber die Auswertung der Tests übernimmt, in einer kleinen Holzhütte. Dort nimmt sie die Teststäbchen in Empfang, gibt jedes einzelne in eine Lösung, träufelt diese dann auf ein vorgegebenes Feld auf dem eigentlich Test und übermittelt das Ergebnis nach 15 Minuten Wartezeit dann über den im Schälchen befestigten QR-Code an die getestete Person. Wer das ist, kann namentlich niemand aus dem Team einsehen. Der Test erinnert ein wenig an einen Schwangerschaftstest. Ein Strich steht für ein negatives Testergebnis, zwei für ein positives.

Fazit

Einfacher als gedacht läuft mein erster Corona-Schnelltest. Der Zeitaufwand liegt bei gerade einmal 20 Minuten – inklusive unkomplizierter Online-Registrierung. Die ist aufgrund der Übermittlung des Testergebnisses per Mail aber zwingend nötig. Das könnte für Testwillige ohne Internetzugang zu einem Problem werden. Mein Tipp: Fragen Sie Verwandte oder Bekannte und lassen sich helfen. Mein Testergebnis, das ich nach der Rückfahrt in die Redaktion von hier aus abgerufen habe, ist negativ – wie die meisten Ergebnisse solcher Schnellteststationen.