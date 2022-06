Schillergymnasium Calbe: Ministerin soll Standort sichern

Für die Zukunft des Schillergymnasiums in Calbe rückt die Kultusministerin Eva Feußner (CDU) in den Fokus. Gleich zwei wichtige Dinge könnte sie für das Haus regeln.

Eva Feußner besuchte vor den Sommerferein das Schillergymnasium in Calbe und gratulierte den Schülern zum Sieg bei einem Wettbewerb, in dem es um das Energiesparen ging.

Calbe - Das Schillergymnasium in der Saalestadt kann aktuell die Vorgaben zur Mindestschülerzahl in der fünften Klasse nicht erfüllen. Danach müsste die Schule mindestens drei Klassen bilden. Aktuell sind es nur zwei. Auch in Zukunft, so legt der von der Kreisverwaltung gerade aktualisierte Schulentwicklungsplan für die kommenden Jahre nahe, wird das Gymnasium die Forderungen nicht umfänglich erfüllen können, wenn die Schülerzahlen in den kommenden Jahren sich weiter nach unten entwickeln.