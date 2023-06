59 junge Frauen und Männer haben in dieser Woche die Abiturzeugnisse vom Calbenser Schillergymnasium erhalten. Schulleiter Rolf-Uwe Friederichs gab den Abiturienten drei Ratschläge mit auf den Weg.

Rolf-Uwe Friederichs, Schulleiter des Schillergymnasiums in Calbe, gratuliert hier den Schülern zum bestandenen Abitur.

Calbe/Staßfurt - Vier Klassen des Calbenser Schillergymnasiums beendeten die Schullaufbahn mit dem Abitur in diesem Jahr. Am Dienstagnachmittag verabschiedeten sich die Lehrer von den Schülern in einer kleinen Feierstunde im Salzlandcenter Staßfurt bei der obligatorischen Zeugnisübergabe. Von Schulleiter Rolf-Uwe Friederichs gab es zudem drei Ratschläge für den weiteren Lebensweg.