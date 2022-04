Schillergymnasium in Calbe (Saale) soll dank Förderung saniert werden. Salzlandkreis spricht mit Landesregierung Sachsen-Anhalt

Calbe - Der Stadtrat hat in der vergangenen Woche die Sanierung des Schillergymnasiums in die kommunale Prioritätenliste für Investitionen aufgenommen. Die Verwaltung hatte einen entsprechenden Änderungsantrag gestellt. Ab dem kommenden Jahr soll demnach Geld in das Schulgebäude in Trägerschaft der Kreisverwaltung investiert werden. Nach der aktuellen Kostenschätzung werden rund 4,2 Millionen Euro benötigt, um das Haus baulich und technisch auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen.