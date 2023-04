Calbe Schlechter Zustand der Nienburger Straße: Wie die Straße saniert werden soll

Nach der Barbyer und der Salzer Straße soll in der Zukunft auch die am stärksten frequentierte Straße in der Stadt ausgebaut werden. Der Ausbau soll gleich hinter dem Friedhof bis zum Kreisverkehr auf der Nienburger Straße erfolgen.