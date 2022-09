Schließung wäre fatal

Während der Pandemie ist der Solepark geschlossen gewesen, was zu Mindereinnahmen geführt hat. Erst Anfang diesen Jahres konnte er wieder öffnen. „Wir haben jetzt sechs Monate ohne Einschränkungen arbeiten können“, verdeutlicht die Solepark-Chefin Sibylle Schulz auf der Sitzung des Betriebsausschusses der Kur- und Gesundheitsverwaltung. So ist die Lage des Soleparks, doch was sind die Konsequenzen. Der Autor des Artikels „Schönebeck: Düstere Aussichten für den Solepark“ hat eine klare Meinung, was nicht passieren darf.