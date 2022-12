Schnee in Schönebeck: Im Kampf gegen glatte Wege und Straßen

Schönebeck/Staßfurt - Locker aus dem Handgelenk wirft Jens Winkler Streugut auf den Gehweg an der Welsleberstraße Straße in Schönebeck. Es ist 9.30 Uhr – seit 5 Uhr ist er auf den Beinen. „Wir haben schon vor etlichen Gebäuden Schnee geschoben und gestreut“, sagt er. Noch etwa sechs Objekte liegen vor ihm und seinem Kollegen. Als Mitarbeiter eines Objektdienstleisters hat man an solchen Tagen alle Hände voll zu tun, vor allem, wenn wie gestern, noch die Treppenhausreinigungen dazu kommen. „Viel mehr als fünf Stunden haben wir da nicht, um den Winterdienst zu erledigen.“