Vor allem die Kernstadt Barby aber auch Groß Rosenburg sollen dabei für schnelles Internet erschlossen werden.

Barby l Bei der Versorgung mit Breitbandanschlüssen ist auch die Einheitsgemeinde Barby noch Entwicklungsland. Während in den anderen europäischen Ländern die Versorgung mit Breitbandanschlüssen weitgehend abgeschlossen ist, verfügt die Kleinstadt an der Elbe nur über mäßige Bandbreiten.

Dabei entwickelt sich die Kommune mit dem Ringheiligtum bei Pömmelte gerade zum Anziehungspunkt für Touristen. Mittelfristig sieht der für Kultur im Land zuständige Staatssekretär Gunnar Schellenberger (CDU) die Besucherzahlen im mittleren fünfstelligen Bereich pro Monat. Weltweit macht er die nachgebaute Anlage bekannt. Noch immer liegt die Bronzezeit weitgehend im Dunkeln. Erst langsam gelingt es Wissenschaftlern und Forschern Licht in die Zeit vor mehreren Tausend Jahren zu bringen. Vor allem im Internet wird mit der Anlage geworben. Besucher des Ringheiligtums, die sich vor Ort aber beispielsweise im Internet informieren wollen, sind auf die eigenen Geräte und Verbindungen angewiesen. Einen kostenfreien Zugangspunkt gibt es dort nicht.

Kaum Netz am Ringheiligtum

Noch nicht einmal der Elberadweg, an dem das Ringheiligtum liegt, ist auf der gesamten Strecke mit dem Funknetz der Mobilfunkbetreiber abgedeckt.

Obwohl sich Sachsen-Anhalt auch als Urlaubsland sieht und der Tourismus eine wichtige wirtschaftliche Rolle spielt, fehlt es in den ländlichen Regionen an der digitalen Infrastruktur.

Erst im kommenden Jahr, sagt der Barbyer Bürgermeister Torsten Reinharz, rechne er damit, dass Barby an das Breitbandnetz angeschlossen werden. Das betrifft aber vor allem die Kernstadt sowie Groß Rosenburg. In den dünner besiedelten Bereichen fördere die öffentliche Hand die Erschließung mit Glasfaserkabeln. Für die Unternehmen ist dies aktuell wirtschaftlich zu wenig lukrativ.

Schönebeck mit freiem WLAN

Das Potenzial des Internets für den Tourismus hat die Nachbarstadt Schönebeck bereits erkannt. Mehrere freie Internetzugänge bietet die Kommune an. Auch in der Nachbarstadt Calbe ist das bereits ein Thema. Auch hier soll es kostenlose Zugänge zum Internet für die Bürger geben. Nur in Barby dazwischen gibt es noch viele weiße Flecken auf der Karte.