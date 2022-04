Schnelltests sind im Salzlandkreis immer seltener verfügbar

Corona-Schnelltests wie in so einem anerkannten Testzentrum von Anja Bertram in Löderburg, sind für 17-Jährige und Jüngere noch kostenlos. Auch Schwangere und Personen mit Kontraindikation sind von der Zahlung von 18 Euro, die so ein Test ab Montag dieser Woche kostet, ausgenommen. Und außerdem, wer sich nach Quarantäne-Anordnung des Gesundheitsamts "frei-testen" lassen muss.

Falk Rockmann