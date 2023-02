Ermittlungen gegen AfD- Stadrat in Schönebeck: Hat Steffen Baumann Geld veruntreut?

Schönebeck - Gegen den Fraktionsvorsitzenden der AfD im Schönebecker Stadtrat, Steffen Baumann, wird wegen des Verdachts der Untreue ermittelt. Als ehrenamtlicher Mitarbeiter der Schiedsstelle soll der Kommunalpolitiker Geld von seinem Schiedsstellenkonto unterschlagen haben. So zumindest lautet der Vorwurf gegen ihn. Baumann bestreitet das vehement und will aktiv an der Aufklärung des Falles mitwirken. Über die Höhe des Schadens sind gegenüber der Volksstimme bisher keine Angaben gemacht worden. Eine Reaktion ist allerdings bereits konkret: Als Schiedsmann ist Baumann vorerst – während des Prüfungsverfahrens – suspendiert.