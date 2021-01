Mit einer Spielzeugpistole haben zwei Jungen (12 und 13 Jahre) am Mittwoch versucht, eine Rentnerin auszurauben. Symbolbild: Oliver Berg/dpa

In Schönebeck haben zwei Kinder versucht, eine 71-Jährige mit einer Spielzeugpistole auszurauben. Der geforderte Betrag: Ein Euro.

Schönebeck (vs) l Eine rüstige Rentnerin aus Schönebeck hat sich am Mittwochabend erfolgreich gegen zwei Kinder zu Wehr gesetzt, die versuchten, Geld von ihr zu rauben.

Nach Polizeiangaben sprachen die beiden Jungen (12 und 13 Jahre) die Rollator-Fahrerin auf der Franz-Vollbring-Straße an und fragten sie nach dem bescheidenen Betrag von einem Euro. Als die Rentnerin entgegnete, sie habe kein Geld bei sich und die Kinder sollten sich ihr Geld selbst verdienen, zog einer der Jungen eine Waffe, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Die 71-Jährige ließ sich von den Drohgebärden nicht beeindrucken und informierte per Handy ihren in der Nähe wohnenden Sohn. Daraufhin flohen die beiden Täter vom Tatort.

Wenig später konnte der herbeigerufene Sohn anhand der Personenbeschreibung einen der beiden Jungen stellen. Als die Polizei eintraf, verriet der Zwölfjährige seinen Mittäter ohne große Umschweife. Die Beamten brachten das Kind darauf hin nach Hause zu seinen Erziehungsberechtigten. Den 13-jährigen Mittäter traf die Polizei an dessen Wohnanschrift an. Dieser war zu diesem Zeitpunkt allein zu Hause, gab seine Tatbeteiligung aber sofort zu.

Die Tatwaffe stellte sich als Spielzeugpistole heraus, die die Jungen nach eigenen Angaben bei einem Ladendiebstahl erbeutet hatten. Über den Verbleib der Pistole wusste aber keiner der beiden Jungen etwas zu sagen – sie hatten sie nach der Tat in der Nähe weggeworfen. Die in der Zwischenzeit erschienenen Erziehungsberechtigten wurden von den Beamten über den versuchten Überfall ihres Sohnes informiert.

Die Ermittlungen dauern laut Polizei noch an.