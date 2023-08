In Schönebeck in der Müllerstraße gibt es direkt an der Elbe einen großen Parkplatz. Dieser lädt Reisende zum Abstellen ihrer Wohnmobile ein. Anwohner beschweren sich jedoch darüber, dass Camper ihre Notdurft illegal in der Natur verrichten. Was die Stadt Schönebeck dazu sagt.

Ein Wohnmobil parkt an der Elbe in Schönebeck. Das ist auch erlaubt, übernachten allerdings nicht.

Schönebeck - Ein kurzer Stopp und dabei den Blick auf die Elbe genießen. Das können Wohnmobilfahrer in der Nähe der alten Elbbrücke in der Müllerstraße. Doch ein offizieller Campingplatz ist dies nicht. Eine Anwohnerin wandte sich jüngst an die Volksstimme und berichtet, dass eben der Parkplatz dort genau als solcher Campingplatz genutzt wird. „Die Leute verrichten in der Natur ihre Notdurft und hängen die Wäsche zum Trocknen an die dort stehenden Skulpturen“, sagte sie der Volksstimme. In Schönebeck hatte es zuletzt Aufregung um den Verkauf eines Campingplatzes gegeben.