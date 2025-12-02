Landgesellschaft übergibt dem Verein Rückenwind einen 1.000- Euro-Scheck. Was damit angeschafft werden soll, ist auch bereits klar.

Stefan Assig (links) und Jana Dostall bedanken sich bei Jörg Kettenbeil von der Landgesellschaft für die 1000-Euro-Spende.

Schönebeck. - Als ob Jana Dostall einen unsichtbaren Draht zur Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH gehabt hätte. Vor einigen Monaten grübelte die Geschäftsführerin des Vereins Rückenwind gemeinsam mit Stefan Assig, Projektkoordinator Mehr-Generationen-Haus, noch darüber, wie der in die Jahre gekommene Billardtisch gegen einen neuen ausgetauscht werden könnte.