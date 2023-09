Stadtentwicklung Schönebeck: Abriss der Vollbring-Halle, damit Geld für neue Sporthalle fließt?

Woche für Woche kommen hunderte Kinder und Erwachsene in die Franz-Vollbring-Sporthalle in Schönebeck, um dort Sport zu treiben. Das ist bald Geschichte. Denn: Um an Fördermittel für einen Neubau zu kommen, soll der DDR-Bau abgerissen werden.