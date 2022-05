Schönebeck: Bald ab ins „KTsport-Forum“ an der Barbarastraße?

Die Stadt Schönebeck und der Schönebecker Sportplatzbauer Keller Tersch wollen einen Sponsoringvertrag eingehen - inklusive neuem Namen für den Fußballplatz an der Barbarastraße.

Einen eigenen Namen trägt das Stadion an der Barbarastraße, das Kunst- und Naturrasenplatz vereint, derzeit nicht. Kommt der Sponsoringvertrag zwsichen der Stadt Schönebeck und dem Sportanlagenbauer Keller Tersch aus Schönebeck aber zustande, könnte das Stadion schon bald „KTsport-Forum“ heißen.

Felgeleben - Fragt man einen Schönebecker, wie das Stadion an der Barbarastraße heißt, dann kommt bei so manchem wie aus der Pistole geschossen „Motor“. Ein Name, der dem Platz wohl deshalb noch heute verpasst wird, weil hier einst über Jahrzehnte hinweg der Heimplatz der Fußballer der Betriebssportgemeinschaft (BSG) Motor war.