Schönebeck. - So groß das Thema Klimaschutz auch sein mag, politisch sollte es nicht nur auf Bundesebene, sondern auch im „kleinen“ und kommunalen behandelt und in die politische Entscheidungsbildung eingebaut werden. In Schönebeck gibt es dafür, wie in vielen anderen Städten auch, ein Klimaschutzmanagement. Schon seit November 2022 kümmert sich Kathrin Miehle schon um Sachen Klima und Umwelt in Schönebeck.