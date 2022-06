Schönebeck: Bei 2,5 Grad zum Abhärten in die Elbe

Eine Erkältung im Winter? Sowas kennen die Männer, die sich jeden Sonntag an der Elbe in Schönebeck treffen nicht. Schließlich gehen sie Winterbaden.

Acht Schönebecker sind es, die sich am 3. Advent in die Elbe bei Schönebeck gewagt haben. Das Winterbaden gehört für die Männer zu einem ganz normalen Sonntag dazu – egal ob wie kalt es ist und ob es regnet oder gar schneit.

Grünewalde - Wer sonntags gegen kurz nach zehn Uhr einen Blick in Richtung vierte Buhne an der Elbe bei Grünewalde richtet, der kann sie kaum übersehen: Mehrere Männer, die in der Elbe baden. Und das bei Wind und Wetter – das ganze Jahr über. Aber warum?