Schönebeck: Bei Rückendwind treffen Täter und Opfer von Straftaten aufeinander

Dass sich Täter und Opfer von Straftaten wieder in die Augen sehen können und dass Wiedergutmachung geleistert wird – das sind die Kernziele, die hinter dem Täter-Opfer-Ausgleich stehten. Im Salzlandkreis bearbeitet Liane Bauer beim Verein Rückenwind in Schönebeck die Fälle, in denen es oftmals um Körperverletzung geht.

Foto: Silas Stein/dpa