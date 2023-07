Will man vom Streckenweg in die Geschwister-Scholl-Straße einbiegen, behindern Büsche und parkende Autos die Sicht auf die Hauptstraße.

Schönebeck - Seit 2015 wird an und in der Geschwister-Scholl-Straße gebaut. Innerhalb der sieben Bauabschnitte sind auch die Fußgängerwege verbessert worden. Dabei wurden auch Bäume und Sträucher gepflanzt. Was dem Aussehen der Straße sicherlich gut getan hat. Doch damit einher geht auch eine Schwierigkeit, die sich ergibt, wenn man aus dem Streckenweg in die Geschwister-Scholl-Straße einbiegen will. Gerade für Linksabbieger ist keine freie Sicht gegeben.