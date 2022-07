Schönebeck: Besuchermangel, andere Events und Corona als Hindernis

Warum einige Firmen nicht erneut am Tag der offenen Unternehmen in Schönebeck teilnehmen.

Während so ein amerikanischer Schulbus zum Tag der offenen Unternehmen 2019 in Schönebeck unterwegs war, wird es zur zweiten Auflage des Aktionstags keinn Shuttlebus geben. Das stört die Unternehmen, die nicht wieder teilnehmen aber weniger. Vielmehr nehmen sie aus anderen Gründen nicht teil.

Schönebeck - 13 Unternehmen sind zur zweiten Ausgabe des Tag der offenen Unternehmen am Sonnabend, 25. September 2021, ab 10 Uhr in Schönebeck mit dabei. Das sind allerdings sieben weniger als 2019 zur ersten Ausgabe. Immerhin: Von den Unternehmen, die damals einen Blick hinter ihre Kulissen gewährt haben, sind neun auch in diesem Jahr wieder mit dabei. Sprich elf Schönebecker Unternehmen machen nicht wieder mit.