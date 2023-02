Die Gebühren für die Abholung ihrer privaten Mülltonne laufen völlig problemlos. Da kommt der Gebührenbescheid problemlos. Doch für das Nebengewerbe, dass Helga Linde in ihrer Wohnung betreibt, da läuft es nicht ganz so gut

Schönebeck: Das dritte Jahr in Folge ärgert sich Helga Linde über ihre Müllgebühren

Helga Linde aus Schönebeck betreibt nebenberuflich ein Gewerbe in privatem Wohnraum. Produziert dabei aber keinen Müll. Gebühren muss sie dennoch zahlen.

Schönebeck - „Diesmal habe ich nicht mal einen Gebührenbescheid bekommen“, sagt Helga Linde. Stattdessen erhält sie vom Kreiswirtschaftsbetrieb direkt eine Mahnung. 37,35 Euro soll sie an Müllgebühren zahlen für nichts. Denn Müll produziert sie keinen – immer noch nicht. Es ist das dritte Jahr in Folge, dass sie für eine Leistung zahlen muss, die sie nicht in Anspruch nimmt.