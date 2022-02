Schönebeck: Das neue Gebäude der Caritas vereint viele Felder der Pflege

Das neue Gebäude der Caritas hat seine Toren geöffnet und den Betrieb gestartet. Was hat sich verändert? Was ist neu?

Schönebeck - Auch wenn es noch an einigen Stellen noch gearbeitet wird und beispielsweise die Tagespflege erst in einer Woche eröffnet, heißt es nicht, dass die Türen nicht dennoch geöffnet sind. Bereits Anfang Dezember wurde der Betrieb im neuen Gebäude in der Bodengasse 4 gestartet. In dem mehrstöckigen Neubau ist eine Tagespflege, betreutes Wohnen und zwei Wohngemeinschaften untergebracht. Örtlich abgetrennt ist die Caritas Regionalverband Magdeburg e.V.. Mehr Arbeit für den Pflegedienst?