Schönebeck: Das Thema Hass und Ausgrenzung führt eine Gruppe des Jugendclubs „Young Generation“ nach Auschwitz.

Die Sommerferien nutzen die meisten Menschen zur Erholung und Entspannung, doch es gibt auch andere Beispiele. Der Jugendclub „Young Generation “ besuchte vor ein paar Wochen das Konzentrationslager Auschwitz und traf dort eine Zeitzeugin. Was die Jugendlichen erlebt haben.

Schönebeck/Oswiecim - „Wir sind nicht für das verantwortlich, was passiert ist. Wir müssen aber die Erinnerung hochhalten“, sagt die Auschwitz-Überlebende Lidia Maksymowicz vor den Jugendlichen des Clubs „Young Generation“ aus Schönebeck. Die zwölf Schüler im Alter vom 13 bis 19 Jahren besuchen gemeinsam mit den beiden Betreuern Andrea Sommer und Dennis Schmidt sowie zwei fachlichen Begleitern das Vernichtungslager Auschwitz kürzlich. „Das ist jetzt kein typisches Ferienangebot“, sagt Andrea Sommer über die Fahrt. Was sie in das ehemalige Konzentrationslager und heutige Gedenkstätte Auschwitz geführt hat.