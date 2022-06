Schönebeck: Defektes Bauteil ausgewechselt, Aufzug wieder nutzbar

Nachdem am Ende der vergangenen Woche ein Rentner in einem Fahrstuhl stecken blieb und nach 20 Minuten befreit werden konnte, war der Aufzug für ein paar Tage nicht funktionstüchtig. Dies ist nun nicht mehr der Fall

Schönebeck - „Nicht die Feuerwehr hat den älteren Herren aus dem Fahrstuhl gerettet, dass waren die Techniker der WBG“, macht Vorstandsmitglied Matthias Goldschmidt deutlich. Der Einsatz war notwendig, nachdem am Mittwoch vor einer Woche in der Gustav-Zenker Straße in Schönebeck der Fahrstuhl ausgefallen war. Die Volksstimme berichtete, allerdings war es nicht die gerufene Feuerwehr, sondern die Mitarbeiter der WBG, die den Rentner Heinz Rasche (79) nach knapp 20 Minuten aus dem Fahrstuhl retteten, nachdem die Türen zu gingen. Seine Nachbarin Waltraut Behrendt (78) hatte noch Glück, als sie rechtzeitig noch raus kam.