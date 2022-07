Schönebeck: Der Abschlussjahrgang 2023 des Dr.-Carl-Hermann-Gymnasiums und die Suche nach finanzieller Unterstützung

Schönebeck - „Wir haben den Aufruf bei Facebook in der Schönebecker Gruppe gesehen und uns entschlossen zu helfen“, erklärt der Geschäftsführer der Wohnungsbaugenossenschaft Schönebeck Matthias Goldschmidt. Der Post in der „SBK Repage“-Gruppe, bei der sich thematisch alles um die Elbestadt dreht, stammt von Marco Becker. Seine Tochter Josefine ist eine von 82 Schülern, die 2023 ihr Abitur machen will. In den vergangenen Jahren war es üblich, die Abschlussfeier über Kuchenbasare oder ähnliches zu finanzieren. „Des Weiteren wurden auch Veranstaltungen, an denen wir als Abiturjahrgang ausgeholfen/mitgewirkt hätten, Pandemiebedingt abgesagt, so dass für uns Einnahmequellen wegfallen, die vor der Corona-Pandemie immer eine finanzielle Unterstützung bedeutet haben“, erklärt Josefine Becker in dem Post, den ihr Vater veröffentlichte. Dieser Aufruf ist inzwischen 27-mal geteilt worden. So wurde auch Matthias Goldschmidt auf die Aktion aufmerksam und baute den Kontakt zu Marco Becker auf.