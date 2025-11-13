Etwa 3.400 der Nager leben in Sachsen-Anhalt. Auch die Region um Schönebeck zählt zum Lebensraum der Biber.

Rund 3.400 Biber leben in Sachsen-Anhalt – auch in der Region um Schönebeck sind sie aktiv. Die Nager stehen unter Schutz und sind für Umwelt und Klima ganz nützlich.

Schönebeck/Grünewalde. - Wer in Grünewalde die Salzstraße entlang der Elbe befährt, der hat sicher schon mal ein ansonsten eher seltenes Warnschild gesehen: Ein Ausrufezeichen, umrahmt von einem roten Dreieck, versehen mit dem Schriftzug „Biber“. Autofahrer sollen in diesem Bereich also besondere Vorsicht walten lassen, damit keiner der geschützten Nager überfahren wird.