Thomas Kluger ist Antisemitismusbeauftragter der Justiz bei der Generalstaatsanwaltschaft. Was er in dieser erst Ende 2022 geschaffenen Position macht, hat er nun im Schönebecker Amtsgericht erklärt.

Einen Einblick in seine Funktion als Antisemitismusbeauftragter der Justiz verschaffte Thomas Kluger am Mittwoch in Schönebeck. Stadtarchivarin Britta Melau (l.) und Salzlandmuseum-Chefin Petra Koch berichteten über jüdisches Leben in Schönebeck.

Schönebeck - Die Menge der antisemitischen Straftaten steigt. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei landesweit 144 solcher Delikte. Mit diesem Wissen, erscheint die Arbeit von Thomas Kluger umso wichtiger. Er ist seit Ende vergangenen Jahres der Antisemitismusbeauftragte der Justiz bei der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg. Welche Aufgaben er in dieser neu geschaffenen Funktion hat, hat Kluger am Mittwochvormittag im Schönebecker Amtsgericht vorgestellt.

Demnach ist unter anderem der Erfahrungsaustausch mit der Polizei ein wichtiger Aspekt seiner Arbeit. „Da geht es manchmal auch um ganz simple Angelegenheiten. Wie darauf aufmerksam zu machen, dass jüdische Feiertage beweglich sind“, erklärt Kluger. Das sei beispielsweise wichtig, wenn es um die Absicherung von Synagogen an jüdischen Feiertagen gehe.

Lesen Sie auch: Amtsgericht Schönebeck: Angeklagter als Dieb „spektakulär unbegabt“

Daneben steht Thomas Kluger aber auch mit verschiedenen jüdischen Gemeinden und Institutionen in Verbindung, organisiert und leitet Fortbildungen und klärt über juristische wie kulturelle Themen rund um jüdisches Leben uns Antisemitismus auf. „Ein aktuelles Beispiel ist die Debatte um den ’Ungeimpft’-Judenstern. In Bayern ist dieses Symbol strafbar, in Niedersachsen kam man erst kürzlich zu einem anderen Urteil. Meine Aufgabe ist es dann – unter anderem den jüdischen Menschen – zu erklären, warum das so ist. Dass die Gerichte und Richter unabhängig sind und auch verschiedene Urteile fällen“, erklärt Thomas Kluger.

Im Rahmen des Fachvortrages im Schönebecker Amtsgericht verschaffte auch Stadtarchivarin Britta Meldau einen interessanten Einblick in die lokale Historie Schönebecks zur Zeit Nazideutschlands. Anhand einiger Akten zeigte sie auf, dass neben dem millionenfachen Mord an der jüdischen Bevölkerung der Antisemitismus auch sehr bürokratische Auswüchse zeigte.

Synagoge beschlagnahmt

Konkret ging es dabei um die Schönebecker Synagoge. Nach ihrer Entweihung durch die Nationalsozialisten haben die Junkerswerke bei Stadt und Landrat beantragt, dass die Räumlichkeiten für sie beschlagnahmt werden sollen, damit dort Flugzeugteile gelagert werden können. In den Akten des Stadtarchivs lässt sich anhand von Briefen und Co. nachlesen, wie über Mieten und Entschädigungsansprüche gefeilscht wurde. „Über die Juden, die noch im Dachgeschoss der Synagoge lebten, wurde kaum ein Wort verloren. Es sei nur sicherzustellen, dass diese nicht mit den gelagerten Teilen in Berührung kommen, um Sabotage zu verhindern“, berichtet Britta Meldau.

Petra Koch, Chefin des Salzlandmuseums, erinnerte derweil an den früher jährlich ausgelobten Judy-Urman-Preis. Dabei ging es für Schüler um die Aufarbeitung der regionalen Geschichte Schönebecks zur Zeit des Naziregimes. Dabei schufen die Teilnehmer verschiedenste kreative Projekte wie Gemälde, Lieder oder auch ein Theaterstück, so Petra Koch. „Vielleicht lässt sich das Projekt, der Urman-Preis, wiederbeleben. Das würde mich wirklich freuen“, so die Museumsleiterin. Der Preis ist nach der Holocaustüberlebenden Judy Urman (2017), der Schwester von Ruth Lübschütz, benannt. Zusammen mit ihrem Mann Ernest stiftete Urman den Preis.