Schönebeck: digitaler Ausbau der Maxim-Gorki-Schule kommt langsam vorwärts

In der Sekundarschule Maxim Gorki wird derzeit die digitale Infrastruktur verbessert. Von Außen ist das nicht erkennbar

Schönebeck - „In der Sekundarschule ’Maxim Gorki’ laufen umfangreiche bauliche und IT-Maßnahmen, um weiterhin modernen und zukunftssicheren Schulbetrieb zu ermöglichen und die Bildungslandschaft Salzlandkreis zu entwickeln“, teilt die Pressestelle des Kreises auf Anfrage der Volksstimme mit. Die Sekundarschule ist neben der Grundschule „Käthe Kollwitz“ eine weitere Baustelle in Schönebeck. Doch in diesem Fall der Landkreis die verantwortliche Behörde, da die weiterführenden Schulen in deren Zuständigkeitsbereich fallen.