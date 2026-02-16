Jetzt live:
Blaulichtfahrzeuge Schönebeck: Ein Autohaus für Rettungswagen
Die Firma Elbe-Sonderfahrzeuge hat Partner und Kunden nach Schöne-beck eingeladen. Der Standort reiht sich in eine Besonderheit ein.
Schönebeck. - Das ist schon etwas besonderes. Die Stadt Schönebeck hat sich zum Standort für Spezialaufbauten für Sonderfahrzeuge etabliert. Drei deutschland- und europaweit agierende Unternehmen gibt es mittlerweile. Die Jüngsten auf dem Markt sind Birk Lehmann und Kay Behring mit den Elbe-Sonderfahrzeuge und KTW-24.