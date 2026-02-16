Die Firma Elbe-Sonderfahrzeuge hat Partner und Kunden nach Schöne-beck eingeladen. Der Standort reiht sich in eine Besonderheit ein.

„Wir beiden Dicken haben es geschafft“, sagt Birk Lehmann (rechts). Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Kay Behring leiten sie die Unternehmen im Gewerbegebiet am Stremsgraben.

Schönebeck. - Das ist schon etwas besonderes. Die Stadt Schönebeck hat sich zum Standort für Spezialaufbauten für Sonderfahrzeuge etabliert. Drei deutschland- und europaweit agierende Unternehmen gibt es mittlerweile. Die Jüngsten auf dem Markt sind Birk Lehmann und Kay Behring mit den Elbe-Sonderfahrzeuge und KTW-24.