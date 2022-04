Schönebeck: Einblick in die Arbeit beim Schnelltest-Zentrum

Jeden Tag lassen sich hunderte Schönebecker und Menschen aus der Umgebung in den Schnelltest-Stationen auf Corona testen. Die Volksstimme hat zwei Testern über die Schulter geschaut.

Vor allem morgens ist im Testzentrum in der Boeltzigstraße in Schönebeck viel los.

Schönebeck - „Guten Morgen“, begrüßt Ingo Ewald freundlich die Frau, die gerade mit ihrem Wagen vorgefahren ist und nun die Scheibe surrend herunterlässt. Es ist 7.30 Uhr und die Sonne hat sich gerade erst zu erkennen gegeben. Sie taucht den Parkplatz an der Boeltzigstraße, wo gerade das Drive-in-Schnelltest-Zentrum seine Pforten öffnet, in ein schwaches und fast schon kühles Licht. Und obgleich der Tag noch so jung ist – von Müdigkeit ist bei Ingo Ewald und seinem Kollegen Thomas Franzky keine Spur.