Schönebeck: Feuerwehr rückt zu brennenden Strohballen auf Feld nahe Kaufland aus

Die Kameraden der Feuerwehr Bad Salzelmen und Einsatzkräfte der Feuerwehr Felgeleben sind am Wahlsonntag alarmiert worden. Nahe Kaufland brannten Strohballen.

Nahe dem Schönebecker Kaufland standen Strohballen in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen.

Schönebeck - Graue Rauschwaden steigen am späten Sonntagnachmittag über dem Feld nahe dem Kaufland in Schönebeck empor. Aus noch ungeklärter Ursache standen hier drei Strohballen in Brand.