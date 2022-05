Schönebeck: Flugdienst des Deutschen Roten Kreuz war 2021 in Europa unterwegs

Krankentransporte sind für Rettungsdienste beinahe Routine. Täglich werden Patienten von der Wohnung in ein Krankenhaus oder eine Arztpraxis und zurück gebracht. Der Flugdienst hat längere Anfahrten.

Schönebeck - Die medizinische Versorgung in Deutschland ist flächendeckend sehr gut ausgebaut. Klar geht es besser, aber dass es auch deutlich schlechter geht, beweist ein Blick in andere europäische Länder. Ist dann der Ruf einmal ruiniert, dann wird es schwer, diesen wieder zu verbessern. Was passiert nun, wenn ein deutscher Tourist im Ausland zu einem medizinische Notfall wird? Als Mitglied beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) hätte dieser die Möglichkeit, den Flugdienst zu nutzen.