Kommentar Schönebeck: Fortsetzung des Gestankes ist für niemanden wünschenswert

Wasser spült und reinigt vieles durch. So auch die Abwasserkanäle der Stadt Schönebeck. Doch bleibt der Regen aus, dann kommt es immer wieder dazu, dass ein äußerst unangenehmer Geruch entsteht. Der Autor des Artikels zur Geruchsbelästigung findet, dass das nicht dauerhaft so bleiben soll. Was er ebenfalls dazu denkt-