Schönebeck: Gesichtsfeldeinschränkung, doch dank Handy, viel Übung und gutem Gedächtnis meistert Kristin Güttler ihren Alltag

Schönebeck - „Die Probleme variieren pro Behinderung“, erläutert Kristin Güttler, die unter einer Gesichtsfeldeinschränkung leidet. Das bedeutet, dass sie bestimmte Hindernisse nicht erkennen kann. Als Beispiel dafür nennt sie Poller, die auf den Fußwegen stehen. „Da renne ich dann dagegen“, so Güttler. Auch in Räumen findet sie sich schwerlich zu Recht, da sie kein räumliches Sehvermögen besitzt. So habe sie einen Kassenautomat nicht sehen können, schildert sie ein Erlebnis. „Du musst das so hinkriegen wie alle“, ist ihr eigener Anspruch dabei.