Die Stadt Schönebeck unterstützt den Umbau des Bootshauses „Delphin“ mit 75.000 Euro. Das hat der Stadtrat beschlossen - einig waren sich die Mitglieder allerdings nicht.

Schönebeck. - Das in die Jahre gekommene Bootshaus „Delphin“ kann jetzt energetisch saniert werden. Die Mehrheit des Stadtrates hat auf ihrer jüngsten Sitzung dafür grünes Licht gegeben. Damit unterstützen die Mitglieder das Vorhaben von Union 1861 Schönebeck. Was ist geplant?