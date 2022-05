Kultur Schönebeck: „Henne“ ist seit Mittwoch im Salzlandmuseum

Unter dem Motto „Henne Stars – Die Galerie der tollen Menschen“ wird in der Kunsthalle in Bernburg und im Salzlandmuseum in Schönebeck eine große Ausstellung gezeigt. Am Mittwoch wurde in der Elbestadt die Eröffnung gefeiert. Was es dort zu sehen gibt.